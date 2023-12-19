Житель Петрозаводска обогатился на краже бытовой химии из поселкового магазина

Жителя Петрозаводска, образом жизни которого являются кражи, заключили под стражу.

В полицию Прионежского района поступило сообщение о краже из торговой точки в поселке Мелиоративный. Неизвестный похитил из магазина 2 крема, 2 краски для волос и 6 шампуней. Ущерб составил около 3 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого — им оказался 35-летний петрозаводчанин.

Сам фигурант считает кражи из магазинов своим образом жизни. Поэтому он отправился за город с целью незаконного заработка. В одном из поселковых магазинов мужчина украл приглянувшуюся бытовую химию: спрятав ее сумку, он покинул торговую точку, не оплатив товар. Потом он продал похищенное, а деньги потратил на себя.