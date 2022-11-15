Житель Петрозаводска, обокравший хозяйку на стройке частного дома, отделался условным сроком

Мужчина украл сумку женщины с 150 тысячами рублей и скрылся. Нашли его в Московской области, пишет прокуратура Карелии.

Суд признал виновным в краже 50-летнего жителя Петрозаводска.

Установлено, что в августе 2021 года мужчина в составе бригады подрядился построить частный дом в Прионежье. Рабочих наняла женщина.



В один из дней она оставила в подсобке сумку, в которой лежали 150 тысяч рублей. Мужчина вынул все деньги и скрылся. Хозяйка обратилась с заявлением в полицию. Было возбуждено уголовное дело, злоумышленника объявили в розыск.



Задержать его удалось только в феврале этого года на территории Московской области. До суда мужчину содержали под стражей.

Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Наказание осужденному предстоит отбывать под контролем уголовно-исполнительной инспекции. Он обязан проходить регистрацию и не покидать место жительства без согласия инспекции.

Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей, в ее пользу с осужденного взыскана сумма ущерба. Приговор не вступил в законную силу.