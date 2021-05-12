Житель Петрозаводска надел новые полуботинки и стал фигурантом преступления

Петрозаводчанин заменил старую обувь на новую в магазине, но не заплатил за обновку, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратились работники магазина, расположенного в крупном торговом центре. При просмотре записи камеры видеонаблюдения они заметили факт хищения товара стоимостью 6 тысяч рублей. Один из посетителей не заплатил за новые полуботинки и ушел в них, оставив взамен свою старую обувь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен 34-летний горожанин, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Он признался, что продал похищенный товар.

По факту кражи ведется расследование. Фигурант находится под подпиской о невыезде.