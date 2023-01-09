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Житель Петрозаводска оформил пять кредитов почти на 1,3 млн рублей и перевел деньги мошенникам

Новости. Криминал
16:21, 10 Января 2023
фото: © gelpriboy.ru

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Еще один житель Карелии стал жертвой мошенников, работающих по схеме «звонок из банка».

В петрозаводскую полицию обратился 42-летний горожанин. Мужчина пояснил, что попался на уловку мошенников, в результате чего перевел на неизвестные счета почти 1 285 000 рублей. Об этом рассказали в МВД Карелии.

Полицейские выяснили, что в середине декабря прошлого года мужчине позвонил неизвестный. Он представился работником службы безопасности банка и сообщил, что злоумышленники пытаются оформить кредит на его имя. Для предотвращения действий аферистов петрозаводчанину следовало поддерживать связь по телефону не только с позвонившим ему «банковским служащим», а также с представителями «офиса центрального банка» и «следователем» одной из правоохранительных структур.

Мужчина поверил звонившим и, следуя их инструкциям, оформил пять кредитов в различных банках. Затем он обналичил средства и перевел их на продиктованные ему номера счетов. После совершения последнего денежного перевода, в одном из мессенджеров петрозаводчанин получил сообщение, что его обманули. Он обратился в полицию.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

В похожей ситуации оказалась и 41-летняя жительница Муезерского района. Она ответила на звонок с незнакомого номера и узнала от афериста, который выдавал себя за правоохранителя, что мошенники получили доступ к ее счёту. Телефонный собеседник убедил женщину перейти к общению в бесплатном мессенджере. Там же он направил ей ссылку. Перейдя по ней, женщина предоставила удаленный доступ к своему мобильному устройству и с её банковского счёта списали более 292 000 рублей.

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