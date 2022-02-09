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Житель Петрозаводска ограбил пенсионера, попросившего его о помощи

Новости. Криминал
12:53, 10 Февраля 2022
фото: © Артем Геодакян / ТАСС

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В Петрозаводске 50-летний мужчина отобрал телефон у пенсионера, который попросил его помочь найти салон сотовой связи, сообщили в МВД Карелии.

В минувшую среду, 9 февраля, в дежурную часть полиции Петрозаводска обратился 64-летний местный житель. Он сообщил, что стал жертвой злоумышленника.

На одной из улиц города пенсионер подошёл к прохожему и уточнил, как пройти к ближайшему салону сотовой связи. Тот подсказал, куда идти, а затем спросил, для каких целей мужчине нужно туда попасть. Петрозаводчанин объяснил, что у него неполадки с мобильным телефоном. Тогда незнакомец предложил свою помощь и попросил показать ему смартфон, чтобы изучить проблему. Горожанин согласился. Однако, как только он передал гаджет собеседнику, тот убежал.

Направленные на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции по имеющейся ориентировке задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 50-летний житель Петрозаводска. Он дал признательные показания и рассказал, что сбыл похищенное, а вырученные незаконным путём денежные средства потратил на личные нужды. Стражи порядка установили место сбыта и изъяли мобильный телефон, который будет возвращен законному владельцу.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальная санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет. Ведётся дознание.

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Комментарии

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Горожанин
2022-02-10 14:09:23
Полицейских наградить. Фигуранта пороть на городской площади. И будет город безопасным! :)
кир
2022-02-10 13:39:39
Русские идут. :)
Гость
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