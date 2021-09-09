Реклама
Хватит кормить Москву! Наши деньги должны работать на нас! (ВИДЕО)
09.09.2021 15:03
Новому Законодательному собранию – НОВЫЕ ЛЮДИ! (ВИДЕО)
10.09.2021 14:04
Председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин рассказал об особенностях избирательной кампании - 2021 (ВИДЕО)
Новое
Сегодня 15:27
В Петрозаводске открывается Центр общественного наблюдения
Сегодня 14:18
Одни из самых трудолюбивых людей в Карелии живут в Сегежском районе (ВИДЕО)
14.09.2021 19:11
Общественная палата Карелии провела учёбу с блогерами-наблюдателями
12.09.2021 17:19
Проголосовать можете так, как вам удобно
12.09.2021 17:04
Глава Карелии и прокурор республики посадили карликовые березы (ФОТО) 5
Сегодня 13:28
В Петрозаводске женщина на иномарке выскочила со двора и устроила ДТП с пострадавшими
14.09.2021 17:31
Более 2500 водителей в Карелии рискнули своей и чужой жизнью, выехав на «встречку»
14.09.2021 17:40
Опрос показал, о чем мечтают россияне 4
14.09.2021 19:30
Популярное туристическое место в Карелии превратилось в помойку 8
Сегодня 06:55
Ученые решили заселить Сибирь мамонтами для борьбы с глобальным потеплением 2
14.09.2021 22:30
Жесткая авария произошла на сложном перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО) 1
Сегодня 10:44

Житель Петрозаводска опомнился, когда перевел мошенникам на 9 разных счетов около 300 тысяч рублей

Новости. Криминал
16:08, 15 Сентября 2021
фото: © fotolia.com

Новости партнеров

Телефонные мошенники уговорили 44-летнего петрозаводчанина взять кредит почти на 750 тысяч и перевести деньги на «безопасные» счета.

Житель Петрозаводска обратился в полицию после того, как перевел на неизвестные счета крупную денежную сумму, сообщили в МВД Карелии.

Как выяснилось, днем на телефон мужчины поступил звонок. Неизвестный представился сотрудником банка и сообщил горожанину, что на его имя кто-то пытается оформить кредит. Чтобы пресечь противоправные действия, требовалось незамедлительно зайти в личный кабинет и лично подтвердить заявку. Мужчина выполнил данную операцию и в результате оформил на себя кредит в размере 747 000 рублей. Следуя дальнейшим указаниям, он направился к банкомату, обналичил деньги и стал переводить их небольшими частями якобы на «безопасные» счета, которых оказалось свыше девяти. Трудоемкая операция заставила мужчину задуматься. На тот момент он успел перевести 285 000 рублей, но, осознав суть происходящего, остановился. В итоге большую часть средств удалось сохранить.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, за несколько дней жительница Петрозаводска перевела мошенникам миллион триста тысяч рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.09.2021, 12:03
Участники известной в Карелии банды «карловских» снялись в фильме «Брат»
12.09.2021, 15:07
Очевидцы рассказали о гибели женщины, выпавшей из окна в Петрозаводске
13.09.2021, 17:17
Следком рассказал подробности трагедии в Петрозаводске, где женщина выпала из окна
12.09.2021, 09:47
Колонна мотоциклистов спровоцировала ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
11.09.2021, 17:34
Заблудившегося в лесу пенсионера нашли живым на четвертые сутки поисков
14.09.2021, 06:40
В Петрозаводске будут судить педофила, растлевавшего девочек через соцсети

Чтиво

Сегодня 14:00
Без политики
Финансовый консультант как невидимая сторона защиты бизнеса
Во время роста пандемии бизнес переживал не самые лучшие времена: запрет ведения деятельности, невозможность личных встреч — все это ударило по предпринимателям.
Карельская старина и виртуальная реальность
14.09.2021 15:32
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
11.09.2021 16:36
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»