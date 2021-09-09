Житель Петрозаводска опомнился, когда перевел мошенникам на 9 разных счетов около 300 тысяч рублей

Телефонные мошенники уговорили 44-летнего петрозаводчанина взять кредит почти на 750 тысяч и перевести деньги на «безопасные» счета.

Житель Петрозаводска обратился в полицию после того, как перевел на неизвестные счета крупную денежную сумму, сообщили в МВД Карелии.

Как выяснилось, днем на телефон мужчины поступил звонок. Неизвестный представился сотрудником банка и сообщил горожанину, что на его имя кто-то пытается оформить кредит. Чтобы пресечь противоправные действия, требовалось незамедлительно зайти в личный кабинет и лично подтвердить заявку. Мужчина выполнил данную операцию и в результате оформил на себя кредит в размере 747 000 рублей. Следуя дальнейшим указаниям, он направился к банкомату, обналичил деньги и стал переводить их небольшими частями якобы на «безопасные» счета, которых оказалось свыше девяти. Трудоемкая операция заставила мужчину задуматься. На тот момент он успел перевести 285 000 рублей, но, осознав суть происходящего, остановился. В итоге большую часть средств удалось сохранить.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, за несколько дней жительница Петрозаводска перевела мошенникам миллион триста тысяч рублей.