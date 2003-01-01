Житель Петрозаводска оштрафован на 200 тысяч рублей за управление электровелосипедом в пьяном виде

50-летний житель Петрозаводска осужден за управление электровелосипедом в состоянии алкогольного опьянения весной 2025 года.
Петрозаводский городской суд установил, что мужчина был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в пьяном виде в 2024 году. Тогда его оштрафовали на 30 000 рублей и лишили водительских прав на 1,5 года, сообщает объединенная пресс-служба судов Республики Карелия. Несмотря на это, в мае 2025 года он сел за руль электровелосипеда (велогибрида), будучи нетрезвым. Его остановили и отстранили от управления сотрудники полиции.
В итоге, руководствуясь статьей 264.1 УК РФ (повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения), суд вынес обвинительный приговор в размере штрафа 200 000 рублей, лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года и постановил конфисковать в доход государства электровелосипед, на котором было совершено правонарушение.
Приговор еще не вступил в законную силу.
