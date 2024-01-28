Житель Петрозаводска остался без средств, поверив в лёгкие деньги от «Софии Кузнецовой»

Об очередном случае мошенничества рассказали в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 41-летний местный житель, лишившийся 75 тысяч рублей после общения с неизвестными.

Полицейским он рассказал, что в мессенджере нашёл объявление о возможности дополнительного заработка. На канале «София Кузнецова» мужчине рассказали, что достаточно просто перевести деньги в криптовалюта, и доход обеспечен.

Обрадованный возможностью такого простого заработка, мужчина сразу перевел деньги на неизвестный счёт. Затем, будучи уверенным, что уже что-то заработал, попытался вывести доход.

Но сделать это не получилось, как, впрочем, и получить назад собственные деньги. Теперь в обстоятельствах случившегося разбирается полиция.