Житель Петрозаводска осужден на 5 лет строгого режима за насилие в отношении полицейского

Суд вынес приговор 31-летнему жителю Петрозаводска, признанному виновным в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Мужчина приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Преступление было совершено вечером 2 сентября 2025 года. Как рассказали в Следственном комитете Карелии, на улице Ла-Рошель в Петрозаводске мужчина вел себя агрессивно и противоправно преследовал несовершеннолетнего. На законное требование сотрудника МВД по Республике Карелия прекратить противоправные действия злоумышленник отреагировал агрессией, нанес полицейскому несколько ударов в область головы и скрылся с места происшествия.
Его личность была установлена в ходе оперативно-розыскных мероприятий. При силовой поддержке Росгвардии обвиняемый был задержан по месту жительства. На следствии он полностью признал свою вину и содержался под стражей.
Следственным отделом по Петрозаводску было завершено расследование, собрана достаточная доказательственная база, после чего уголовное дело было направлено в суд. Собранных доказательств хватило для вынесения обвинительного приговора.
