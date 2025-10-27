РЕКЛАМА
Станет ли Вологда примером для Карелии в борьбе с алкоголем
28 октября, 10:45 Статьи
«Нескучное место»: в Петрозаводске появилась учебная мастерская для детей с особенностями
27 октября, 12:00 Статьи
«Горыныч»: фильм-сказка с жанровой пестротой и первоклассным актёрским составом
24 октября, 16:30 Статьи
Житель Петрозаводска осужден на 5 лет строгого режима за насилие в отношении полицейского

19:08

Новые грузовые автомобили будут приобретены для лесных пожарных Карелии

18:55

Коммунальщики завершили первый этап реконструкции тепловых сетей на Ключевой

18:03

Артур Парфенчиков назвал приоритеты трехлетнего бюджета Карелии

17:29

Дождливо, до +8°С: прогноз погоды на 29 октября

17:01

Боксер из Карелии Роман Богданов будет защищать честь России на Первенстве Европы

16:40

Новый тренер хоккейной команды «Динамо-Карелия» рассказал о будущем коллектива

16:30

Готовность Лососинской плотины к осеннему половодью оценила межведомственная комиссия

16:22

Новые виды медпомощи по ОМС будут доступны жителям Карелии в будущем году

16:15

Призыв на военную службу в России станет круглогодичным

16:01

Шакала впервые обнаружили в лесу в Карелии

15:40

Умер актер из «Полицейского с Рублевки» Роман Попов

15:21

В Госдуме хотят отменить штрафы водителям за нарушения из-за ям на дороге

15:12

Налоговики Карелии рассказали об изменении правил расчета налогов на землю и имущество граждан

15:00

Похититель велосипедного колеса из Петрозаводска объявлен в розыск

14:41

Четыре человека утонули в Карелии за неделю: в МЧС напомнили о правилах поведения на воде

14:20

Петрозаводские энергетики модернизируют освещение в сквере имени Шотмана

14:05

Билайн запустил новую акцию «3в1»: забирайте realme 15T 256 ГБ с выгодой в 8000 рублей

13:57

В Петрозаводске юный водитель сбил подростка на пешеходном переходе

13:49

Похожий на метеорит объект наблюдали в небе над Петрозаводском

13:34

Пострадавшему от мошенников жителю Карелии удалось вернуть часть суммы

13:14

Под Петербургом пресечена работа нелегальной майнинг-фермы с ущербом свыше 1 млрд рублей

13:00

Закрытая территория обеспечит безопасность жильцов нового дома «Аристократ» в центре Петрозаводска

12:50

В Петрозаводске начали строить лесопильный завод за 3 млрд рублей

12:41

Почти 6 млн рублей похитили мошенники у жителей Карелии в минувшие выходные

12:27

В Петрозаводске сбили 45-летнего мужчину

12:11

Мед из непонятного сырья обнаружили в Карелии

11:52

В России предложили ввести «шведский стол» в школах

11:37

Пьют или перестали: что не так с антиалкогольной кампанией в Вологодской области

11:21

В День народного единства в Петрозаводске пройдет общенародный крестный ход

11:10

В МВД рассказали о схемах мошенников в «черную пятницу»

11:03

Легковой автомобиль перевернулся и врезался в фонарный столб под Петрозаводском

10:49

В Петрозаводске проведут фестиваль, посвященный Роберту Рождественскому

10:32

Пенсионер из Петрозаводска инвестировал в карман мошенников более 1,2 млн рублей

10:11

На озере в Карелии опробовали «подводный радар» для изучения ихтиофауны

10:04

11-летняя девочка получила травму на уроке физкультуры в Петрозаводске

09:49

В Карелии сняли выпуск нового гастрономического шоу

09:29

Заболеваемость ОРВИ в Карелии продолжает снижаться

08:59

Жителю Карелии вынесли приговор за убийство двух человек

08:39

Видеообращением к президенту страны, которое записали жители квартала в Петрозаводске, заинтересовался Следком России

08:22

«Достойнейших жён» мифологических героев определят в Выставочном зале Петрозаводска

08:02

«Яблочный» депутат Петросовета Ольга Тужикова досрочно покидает свой пост

07:44

Звёзды игровой индустрии оценят разработки начинающих программистов из Петрозаводска

07:22

«Мы ждали их больше 30 лет»: известный оркестр из Москвы выступит на сцене Карельской филармонии

07:05

Грибной парфюм из Карелии представили на выставке в Петербурге

06:43

Убыточный аэропорт в Финляндии закроют до конца года

00:12

В Петрозаводске начинает действовать запрет на стоянку возле Онежской набережной

23:36

Что случилось в Петрозаводске и Карелии 27 октября

22:20

В Германии взорвали две башни самой мощной атомной электростанции

20:02

Турпоток на остров «Кижи» достиг исторического максимума

19:32

Житель Беломорска погиб в ходе СВО

19:02

Сегежанин предстанет перед судом за попытку подкупа дорожных полицейских

18:43

Правительство РФ утвердило мастер-план развития Кемско-Беломорской агломерации

18:20

В московском метро запустили поезд с рекламой Карелии

17:52

Курьеры в Москве за сутки зарабатывают около 20,5 тысяч рублей

17:32

Дополнительные авиарейсы запустят в Калининград в новогодние каникулы

17:16

Дожди, ветер и до +8°С: прогноз погоды в Карелии на 28 октября

17:01

Мужчина в Петрозаводске украл полную тележку продуктов

16:36

Минфин поменяет правила выдачи семейной ипотеки

16:18

«Нескучное место» для подростков с особенностями в развитии появилось в Петрозаводске

16:02

Компания «КСМ» поделилась новостями со строительной площадки дома-интерната в Костомукше

15:55

Власти Сортавальского округа нашли средства на асфальтирование дороги на остров Риеккалансаари

15:48

Карельские колонии за 9 месяцев произвели товаров и услуг на 223 млн рублей

15:32

Сферум в MAX стал доступен для жителей Карелии

15:22

Подозреваемая в краже петрозаводчанка объявлена в розыск

15:10

Опубликована программа Дня народного единства в Петрозаводске

14:55

В Петрозаводске ищут актеров на роли бомжей

14:32

Стали известны сроки завершения строительства Курганского моста в Петрозаводске

14:22

12-летняя чемпионка мира по тайскому боксу из Карелии рискует пропустить Чемпионат Европы

14:02

В Петрозаводске 18 водителей отстранены от управления

13:16

В Первомайском районе Петрозаводска изменилась схема движения

12:41

Посёлок и территория на севере Карелии вошли в топ-10 новых направлений для осеннего туризма

12:28

Ветеранам СВО могут оказать помощь в трудоустройстве

12:14

В Госдуме предложили штрафовать за вождение без ОСАГО только раз в сутки

12:11

Стало известно, кто заказал похищение футболиста «Зенита»

11:55

Похожий на метеорит объект наблюдали в небе в Подмосковье

11:33

Стоимость проезда в междугородних автобусах Карелии повысится

11:27

Новый турмаршрут вокруг Онежского озера создадут в Карелии

11:16

Российская спортсменка выиграла серебро на Кубке Европы

11:02

22-летняя девушка пострадала в столкновении двух автомобилей в Петрозаводске

10:44

Стартовал приём заявок на премию «Служение»

10:30

Неизвестный мужчина погиб на пожаре в Петрозаводске

10:22

Две бани горели ночью в поселке Сяпся в Карелии

10:01

Количество рейсов в Сочи увеличат в 2026 году

09:47

В Пермском крае задержали курьера мошенников, обманувших пенсионеров из Петрозаводска

09:32

В Карелии в ходе обследований мужского здоровья медики обнаружили кисту почки у 29 пациентов

09:00

В Петербурге задержали подозреваемых в попытке похищения футболиста «Зенита» и зятя депутата Госдумы

08:40

Забор на восточной границе Финляндии стал неожиданной достопримечательностью для туристов

08:19

Результаты пробы воды после разлива нефтепродуктов около Лахденпохьи вызывают обеспокоенность

08:01

Энергетики Карелии предупредили о плановых отключениях электричества на этой неделе

07:37

В России началась длинная шестидневная рабочая неделя

07:20

Пропавший 18 октября 67-летний житель Костомукши найден мертвым

06:56

Карельские синоптики рассказали, какой будет погода в конце октября и начале ноября

06:37

Томские учёные создали мосты из переработанного пластика на 3D-принтере

00:12
Житель Петрозаводска осужден на 5 лет строгого режима за насилие в отношении полицейского
Сегодня 19:08 Криминал
Суд вынес приговор 31-летнему жителю Петрозаводска, признанному виновным в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Мужчина приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

фото: Столица на Онего

Преступление было совершено вечером 2 сентября 2025 года. Как рассказали в Следственном комитете Карелии, на  улице Ла-Рошель в Петрозаводске мужчина вел себя агрессивно и противоправно преследовал несовершеннолетнего. На законное требование сотрудника МВД по Республике Карелия прекратить противоправные действия злоумышленник отреагировал агрессией, нанес полицейскому несколько ударов в область головы и скрылся с места происшествия.

Его личность была установлена в ходе оперативно-розыскных мероприятий. При силовой поддержке Росгвардии обвиняемый был задержан по месту жительства. На следствии он полностью признал свою вину и содержался под стражей.

Следственным отделом по Петрозаводску было завершено расследование, собрана достаточная доказательственная база, после чего уголовное дело было направлено в суд. Собранных доказательств хватило для вынесения обвинительного приговора.

Сегодня стало известно, что другому жителю Карелии вынесли приговор за убийство двух человек. 

Обсудить (0) в ленту
