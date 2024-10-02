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Житель Петрозаводска отдает кота в хорошие руки: смельчакам, кто возьмет, готов приплатить, зверюгу отправит почтой

Новости. Курьёзы
08:20, 21 Октября 2024
фото: © Сайт «Авито»

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Петрозаводчанин описал в объявлении уникальные способности питомца с высоким уровнем выживаемости и талантом не давать скучать.

На сайте «Авито» опубликовали объявление: «Отдам упоротого кота в хорошие руки».

Предложение — если не шутил, конечно, — разместил житель Петрозаводска, проживающий на Древлянке. Там, судя по тексту, не совсем понятно — продает или отдает, но это на первоначальном этапе не столь важно. Ведь кто заинтересуется этой удивительной зверюшкой, сделает все, чтобы обзавестись усатым-полосатым существом.

В описании горожанин указал, что кот беспородный, непривитый, ничeго нe умеет — дaжe кpeстикoм нe вышивaeт. (да, жаль, конечно, но что поделаешь. — Прим.редакции).

По словам продавца, пpичинa пpодажи в том, что «это сокровище слишком дoрого oбходитcя». Как расскахзал петрозаводчанин, он купил тeлeвизop Sony Вravia smart Тv 48°, который проcлужил вeрой и пpaвдой 4 часa — пока кот не oстaлся c девaйсом наедине и не снес технику…

Из объявления можно узнать, что в светлое время суток кот спит, ночью бодрствует, по натуре добр, человеку не докучает. Об этих особенностях любимого питомца хозяин высказался очень поэтично: «Днем включается спящий режим, но при наступлении темноты он, как все адское зло, просыпается. Если вы думаете, что спите крепко, это существо развеет ваши убеждения в хлам. Детей он любит… наверное».

Неделю может не есть, неделю — шлындать по улице. Отвезите его в лес, завяжите ему глаза, раскрутите его и уйдите домой — он все равно найдет путь обратно, отметил автор текста.

Петрозаводчанин также отдаст лоток и старую плиту, без которой недействительным оказывается первое приспособление. Хозяин питомца объяснил, как работает эта комбинация: кот — плита; кот — лоток; кот -лоток — плита. Впрочем, мужчина даже готов на компромисс: «Не хотите кота — купите хотя бы плиту», — предложил он.

Житель карельской столицы даже объявил акцию для того, кто позарится на животинку: «Продержитесь месяц — лично приеду и заплачу 5 тысяч, 2 месяца — 10 тысяч».

А если «продержитесь год…» — предположил владелец кота… но, видимо, осознав несбыточность подобной версии, тут же уверенно добавил: «Не продержитесь год!».

По всем вопросам житель карельской столицы предложил писать в личные сообщения, а мохнатое сокровище пообещал отправить по почте.

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