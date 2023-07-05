Житель Петрозаводска потерял авто, сев пьяным за руль

У петрозаводчанина за пьяное вождение конфискуют автомобиль, сообщили в Прионежском районом суде.

В Прионежском районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении жителя Петрозаводска. Мужчина обвиняется в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Кроме того, он отказался проходить медицинское освидетельствование и был привлечен к административной ответственности.

Вина подсудимого была доказана, суд вынес обвинительный приговор.

Любителю пьяной езды суд назначил наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года, уточнили в судебной инстанции.

Автомобиль, которым управлял петрозаводчанин, арестован. После вступления приговора в законную силу автомобиль будет конфискован в пользу государства.

Пока приговор в законную силу не вступил, отметили в судебной инстанции.