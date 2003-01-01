Житель Петрозаводска отдал мошенникам более 1,8 млн рублей

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.
Жертвой мошенников стал 41-летний работник одного из предприятий Петрозаводска. Он перевел им свыше 1,83 млн рублей.
Мужчину добавили в чат в мессенджере, где злоумышленники, выдавая себя за руководство, сообщили о проверке утечки данных. Затем с ним связался незнакомец и заявил, что от его имени оформлены кредиты. Под давлением аферистов горожанин взял деньги у родственников, оформил кредитную карту и перевел все на указанные счета.
Когда банковская карта была заблокирована, мужчина понял, что стал жертвой обмана. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.
Полиция напомнила, что злоумышленники часто представляются руководителями и придумывают легенды о проверках и утечках данных, чтобы ввести людей в заблуждение.