Житель Петрозаводска отказался платить по счету в ресторане и попал в полицию

Сотрудники Росгвардии задержали петрозаводчанина, отказавшегося оплатить счет в ресторане.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, вечером 27 марта на пункт централизованного наблюдения Петрозаводского отдела вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги из охраняемого ресторана. По прибытии на место вызова росгвардейцы выяснили, что мужчина отказался оплачивать счет за предоставленные услуги. Администрация заведения написала заявление.

Нарушитель был передан полиции, где и была установлена его личность — правонарушителем оказался 43-летний житель столицы Карелии.

Ранее сообщалось, пьяные посетители разгромили кафе в Петрозаводске.