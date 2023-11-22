Житель Петрозаводска отомстил знакомой за ящики для ягод, украв у нее лодку и бензопилу

Ущерб составил 80 тысяч рублей.

В полицию Пудожского района поступило заявление от 47-летней жительницы города. Она обнаружила, что с её участка у дома пропало имущество на сумму больше 80 тысяч рублей. В числе похищенного оказались надувная лодка с мотором и бензопила.

Полицейские установили, что к преступлению причастен знакомый заявительницы, 38-летний житель Петрозаводска.

Житель Петрозаводска признался, что кражу совершил из мести. По его словам, женщина неправомерно распорядилась его имуществом, которое было оставлено ей на хранение. Речь шла о ящиках для хранения ягод. Взамен мужчина забрал с участка то, что не принадлежало ему. Похищенное он вывез на машине и спрятал. Полицейские изъяли имущество.

По факту кражи с причинением значительного ущерба потерпевшей было возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.