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Житель Петрозаводска отвез свой инструмент на стройку, а потом увидел его на сайте объявлений

Новости. Криминал
17:20, 14 Марта 2022
фото: © rbc.ru

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В Прионежье сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу электроинструмента, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района с заявлением о краже обратился 42-летний петрозаводчанин — руководитель строительной компании. Мужчина увидел на популярном сайте объявление о продаже собственного электроинструмента, который он ранее лично отвез на строительный объект в одной из деревень Прионежья. Приехав на стройку, заявитель обнаружил отсутствие торцовочной и двух циркулярных пил, а также шлифовальной машинки и технического фена. Причинённый материальный ущерб был оценён почти в 30 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что инструмент взял один из работников, 34-летний ранее судимый петрозаводчанин. Как рассказал сам подозреваемый, инструмент он продал, а деньги пропил. Часть похищенного полицейские нашли, места сбыта остальных инструментов устанавливается.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы. Расследования продолжается.

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