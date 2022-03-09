Житель Петрозаводска отвез свой инструмент на стройку, а потом увидел его на сайте объявлений

В Прионежье сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу электроинструмента, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района с заявлением о краже обратился 42-летний петрозаводчанин — руководитель строительной компании. Мужчина увидел на популярном сайте объявление о продаже собственного электроинструмента, который он ранее лично отвез на строительный объект в одной из деревень Прионежья. Приехав на стройку, заявитель обнаружил отсутствие торцовочной и двух циркулярных пил, а также шлифовальной машинки и технического фена. Причинённый материальный ущерб был оценён почти в 30 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что инструмент взял один из работников, 34-летний ранее судимый петрозаводчанин. Как рассказал сам подозреваемый, инструмент он продал, а деньги пропил. Часть похищенного полицейские нашли, места сбыта остальных инструментов устанавливается.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы. Расследования продолжается.