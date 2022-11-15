Житель Петрозаводска по неосторожности убил сожителя своей матери

В столице Карелии 39-летний мужчина пойдет под суд за причинение смерти по неосторожности.

В Петрозаводске будут судить мужчину, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, 12 августа 39-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры ладонью толкнул 69-летнего сожителя своей матери в грудь. Пенсионер упал и ударился головой о поверхность стола. В результате падения пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, от чего спустя месяц скончался в Больнице скорой медицинской помощи.

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу за причинение смерти по неосторожности. После вручения обвиняемому копии документа дело будет направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, в Карелии обвиняемый в смертельном отравлении алкоголем пятерых коллег не стал оспаривать приговор.