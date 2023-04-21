Житель Петрозаводска поблагодарил в соцсети неизвестного за доброе дело (ФОТО)

Внимательный мужчина рассказал о том, что он увидел в лесу на Ключевой.

Как сообщил автор поста в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск», он обнаружил мостик через ручей.



По словам петрозаводчанина, на недалеко от Сайнаволока на Ключевой в лесу есть ручей. Он пересекает тропу, по которой бегают спортсмены, ходят собачники, гуляют люди. Весной ручей превращается в небольшую реку, а летом, бывает, полностью пересыхает. Через него было переброшено несколько старых досок, по которым все и ходили, уточнил автор.



«А вчера обнаружил, что кто-то изготовил мостик, привез и установил. Спасибо, этому неизвестному доброму человеку!» — написано далее в паблике.