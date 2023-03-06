Житель Петрозаводска поблагодарил всех, кто помог ему выдернуть машину из сугроба после ухода от ДТП

В центре Петрозаводска после опасного маневра неизвестного водителя автомобилист на Subaru был вынужден свернуть в сугроб на обочине.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликован пост неизвестного автора, который рассказал об инциденте в центре города.



Во вторник, 7 марта, примерно в 12.50 в районе дома №4 по улице Калинина неизвестный автолюбитель совершил опасный маневр, после которого водитель на Subaru вынужденно свернул на обочину. Автомобиль застрял в сугробе.



«Сел «пузом» на обочину. Всем неравнодушным участникам дорожного движения и просто проходящим людям, свидетелям, и моим коллегам, большое человеческое спасибо за предложение помощи, - говорится в сообщении. - Спасибо за терпение другим участникам дорожного движения, которые смиренно ожидали, когда меня вытащит добрый молодой человек на Logan. Надеюсь, твое сцепление живое. Лишний раз убедился в том, что у нас в городе (в Карелии), очень добрые и отзывчивые люди!»



Напомним, ранее наше издание сообщало о том, как два автомобиля не поделили перекресток на севере Карелии.