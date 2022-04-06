Житель Петрозаводска подкарауливал мужчин со спиртным и пользовался их гостеприимством

Несколько уголовных дел было возбуждено в отношении петрозаводчанина, подозреваемого в серии краж, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 65-летнего жителя микрорайона Первомайский, лишившегося мобильного телефона. Благодаря этому оперативники вышли на 33-летнего подозреваемого, который, по версии полиции, успел совершить 5 краж.

Фигурант действовал по одной схеме: он выжидал покупателей у небольшого магазина, где продавали алкоголь, и старался завязать разговор с одинокими мужчинами, выходившими со спиртным. Если получалось продолжить общение, он выпивал за чужой счет в гостях, а, собираясь домой, прихватывал что-нибудь из вещей хозяина и на вырученные от продажи деньги покупал алкоголь.

По факту краж было возбуждено несколько уголовных дел.