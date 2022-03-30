Житель Петрозаводска поехал в Медгору, чтобы украсть колбасу

Рецидивист из Петрозаводска приехал в Медвежьегорск и совершил преступление, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Медвежьегорского района поступила информация о хищении товаров в двух разных магазинах города. В первом случае неизвестный прошёл в отдел бытовой химии, взял с витрины дезодоранты, шампуни, гели для душа и спрятал их в сумку. А затем ушёл, не расплатившись.

На другой торговой точке злоумышленник сложил в продуктовую корзину колбасные изделия и сыр на общую стоимость 4,3 тыс. рублей. Минуя кассы, он направился к выходу, где был замечен продавцом. Работник попытался остановить посетителя. Однако тот, игнорируя требования, выбежал на улицу и скрылся.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер наблюдения, расположенных в организациях и выяснили, что к обоим хищениям причастен один и тот же человек. Им оказался 38-летний ранее неоднократно судимый житель Петрозаводска.

Подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что приехал в Медвежьегорск, чтобы совершить кражу.

Похищенным он распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время по признакам составов преступлений возбуждено уголовное дело. Ведётся дознание. Проверяется причастность фигуранта к другим, совершённым на территории республики, преступлениям.