Житель Петрозаводска погиб после падения с 17 этажа дома на Кукковке

Трагический случай произошел сегодня, 25 августа, в Петрозаводске.

Мужчина 1975 года выпал из окна дома №11 по улице Энтузиастов в районе Кукковка в Петрозаводске. В результате падения, которое произошло около 11-30, он погиб. Дом находится недалеко от гипермаркета «Лента». В Следственном комитете Карелии «Столице на Онего» подтвердили факт смерти и добавили, что ведомство проводит проверку.

По нашим данным, мужчина добровольно прыгнул из квартиры на 17 этаже, где проживал. Нам также стало известно, что ранее он высказывал своим родственникам намерения поступить подобным образом.