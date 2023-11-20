Житель Петрозаводска погиб в ходе спецоперации

Петрозаводчанин Игорь Молоков погиб в зоне СВО.

Наводчик мотострелкового отделения Игорь Владимирович Молоков погиб в ходе специальной военной операции, сообщила врио главы Петрозаводска Инна Колыхматова.

«Петрозаводчанин, он учился, работал и жил рядом с нами», — написала градоначальница. — От города, от горожан приношу родным, близким, друзьям и боевым товарищам Игоря Владимировича глубокие соболезнования».



«Будем помнить. Вечная слава герою!», — написала Инна Колыхматова.