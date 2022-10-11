Житель Петрозаводска пойдет под суд за то, что избивал супругу ящиком из-под овощей

Полицейские Петрозаводска задержали судимого гражданина по подозрению в домашнем насилии.
В полиции Петрозаводска возбудили четыре уголовных дела, участниками которых является семейная пара.
Сначала 47-летняя горожанка обратилась в полицию и сообщила, что нетрезвый сожитель волочил ее за волосы по полу, потом угрожал убить кухонным ножом, но ей удалось убежать.
Когда 48-летнему горожанину стало известно, что спутница заявила об инцидентах в полицию, он разозлился. Под руки попался деревянный ящик для овощей.
По версии дознания, он нанес им несколько ударов по телу подруги. Затем разбил орудие преступления об пол. Этого ему показалось недостаточным и мужчина стал угрожать убийством женщине, взяв в руки доску с гвоздями, оставшуюся от разбитого ящика. Именно в тот момент прибыли сотрудники полиции, которые и остановили подозреваемого.
Возбуждены и расследуются уголовные дела о двух угрозах убийством и двух побоях.
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