Житель Петрозаводска пойдет под суд за то, что избивал супругу ящиком из-под овощей

Полицейские Петрозаводска задержали судимого гражданина по подозрению в домашнем насилии.

В полиции Петрозаводска возбудили четыре уголовных дела, участниками которых является семейная пара.



Сначала 47-летняя горожанка обратилась в полицию и сообщила, что нетрезвый сожитель волочил ее за волосы по полу, потом угрожал убить кухонным ножом, но ей удалось убежать.



Когда 48-летнему горожанину стало известно, что спутница заявила об инцидентах в полицию, он разозлился. Под руки попался деревянный ящик для овощей.



По версии дознания, он нанес им несколько ударов по телу подруги. Затем разбил орудие преступления об пол. Этого ему показалось недостаточным и мужчина стал угрожать убийством женщине, взяв в руки доску с гвоздями, оставшуюся от разбитого ящика. Именно в тот момент прибыли сотрудники полиции, которые и остановили подозреваемого.

Возбуждены и расследуются уголовные дела о двух угрозах убийством и двух побоях.