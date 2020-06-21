Житель Петрозаводска пока искал работу, потерял деньги

Мнимый работодатель оставил водителя в Петрозаводске без денег, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 22-летний местный житель и сообщил, что у него обманом похитили деньги. Поясняя подробности, горожанин сообщил, что на популярной интернет-площадке нашел интересную вакансию. Организации якобы требовался водитель. Позвонив по номеру автора объявления, мужчина узнал, что потребуется собеседование. Для этой цели его пригласили к одному из административных зданий карельской столицы.

Как только петрозаводчанин подъехал к нужному дому, последовало новое указание. Будто бы для успешного трудоустройства требовалось перевести деньги на сотовый телефон. Заодно неизвестный собеседник подсказал, где находится ближайший терминал.

Расставшись с собственными сбережениями в 9 200 рублей, потенциальный водитель обнаружил, что на связь с ним больше никто не выходит.

По данному факту проводятся проверки.

Полиция Карелии напоминает гражданам: не следует перечислять деньги незнакомцам, тем более в целях разрешения жизненных ситуаций. Тщательно проверяйте поступающую информацию.