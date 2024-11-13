Житель Петрозаводска показал абсолютно счастливого человека, которого миновал всеобщий психоз

фото: © Скриншот с видео: Артем Башлыков / ДТП Петрозаводска и Карелии / ВК

Житель Петрозаводска, можно сказать, вывел формулу счастья с точки зрения автовладельца.

Интересными наблюдениями поделился в сети житель Петрозаводска. Свои мысли он дополнил позитивным видео, которое разместили в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Петрозаводчанин обратил внимание на автомобилистов, которые попались ему на пути в карельской столице.

Толкаясь днём в городских «столичных» пробках, он наблюдал за водителями: практически все были озабочены проблемами и от этого имели угрюмый вид.

Как отметил горожанин, кто-то ругался и спорил со своим пассажиром, кто-то сигналил и размахивая руками, пытаясь «пролезть» между рядов, кто-то нервно искал место парковки у гипермаркета…

«Короче, компания из коллег-водителей та ещё», — подчеркнул житель Петрозаводска. Он также отметил, что большинство водителей было на хороших новеньких машинах, прилично одеты, погода была отличная. «В общем, ярких причин для волнения я не заметил, ну что поделаешь, пятничный психоз, наверное», — объяснил происходящее автор поста.

А под конец дня он отъехал 10 минут от города и заснял видео— в деревне Вилга, как уточнил нашему изданию петрозаводчанин.

«Я наконец-то встретил абсолютно счастливого человека, которого ничего не напрягало и не раздражало», — написал мужчина в сети.