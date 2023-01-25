Житель Петрозаводска показал, как убил ненавистного собутыльника (ВИДЕО)

В Петрозаводске будут судить мужчину, который из неприязни воткнул нож в грудь собутыльнику, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, в ноябре 2022 года житель Петрозаводска распивал спиртные напитки с 52-летним потерпевшим. Находясь вдвоем в комнате общежития в городе, во время конфликта петрозаводчанин, испытывая неприязненные отношения к собутыльнику, нанес ему смертельный удар ножом в грудь.

Следствием установлено, что ранее обвиняемый судим не был, вину в совершении убийства признал, в содеянном раскаялся. По ходатайству следователя обвиняемый заключен под стражу.

В настоящее время по уголовному делу проведены все следственные действия, получены заключения экспертов, допрошены свидетели, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.