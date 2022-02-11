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Житель Петрозаводска покорил гору Аконкагуа

Новости. Общество
17:30, 12 Февраля 2022
фото: Константин Сергеев /ВК

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Петрозаводчанин Константин Сергеев совершил восхождение на гору Аконкагуа.

Константин Сергеев поднял флаг Карелии в Андах. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети.

«Свершилось! Несколько недель тягот и лишений, 11 ночей в палатке при температуре до -30 °C, не самая правильная еда, и вот я поднял флаг Карелии на вершину Аконкагуа. Аконкагуа — высшая точка Южной Америки, гордо венчающий горный массив Анд пик высотой 6962 метров над уровнем моря. Она занимает первые места в нескольких рейтингах высоты: это самая высокая гора в целом на американском континенте, высшая точка Западного полушария, самая высокая гора Южного полушария. Аконкагуа расположена всего лишь в 150 километрах от Тихого океана и „славится“ ураганными так называемыми „белыми“ ветрами, вольготно гуляющими на ее вершине. Гора расположена на 32 градусах южной широты на территории Аргентины, в 30 км от границы с Чили. Ветер и холод были постоянными спутниками. Такими, что на вершине сложно было говорить и удержать флаг. И да, это было непросто, тем приятнее победа!!!» — пишет петрозаводчанин.

Ранее зам главы Миннаца Карелии и депутат Заксобрания покорили Эльбрус.

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Комментарии

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Саныч
2022-02-12 18:38:55
Он туда два раза в неделю залезает? Что-то уже читал об этом.
amez
2022-02-12 17:37:27
Мощно!
А новый кир однозначно с критиком из театра щас напишет - лишь бы не работать :)
Гость
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