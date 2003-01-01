Житель Петрозаводска получил 5 лет колонии за мошенничество со стройматериалами

Петрозаводский городской суд вынес приговор местному предпринимателю за серию мошенничеств.

41-летнего жителя Петрозаводска признали виновным в 15 эпизодах мошенничества, об этом сообщили в пресс-службе. Известно, что сумма ущерба превысила 2,9 миллиона рублей. Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Подсудимый задержан в зале суда. Дополнительно с него взыскано более 280 000 рублей в пользу трех потерпевших. Приговор еще не вступил в законную силу.



Установлено, что мужчина, ранее работавший в строительном магазине, а затем ставший ИП, заключал договоры на поставку стройматериалов с клиентами. Получая предоплату, он тратил деньги на личные нужды, не исполняя обязательств.



Он обманывал как знакомых по прежней работе, так и новых клиентов, находивших его через объявления на популярном интернет-сервисе, отметили в пресс-службе. Всего пострадали 15 жителей Карелии. Свои действия подсудимый объяснил убытками в бизнесе и долгами с криптовалютной биржи.