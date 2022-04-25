Житель Петрозаводска получил 8 лет колонии за убийство приятеля, который прилег с его сожительницей

Петрозаводский городской суд назначил наказание для мужчины, зарезавшего приятеля из-за ревности.

Как сообщили в Следкоме Карелии, суд признал виновным в убийстве 43-летнего петрозаводчанина.

Так, следствием и судом установлено, что в вечером 26 декабря 2021 года подсудимый в компании знакомых распивал спиртные напитки. Проснувшись после застолья, он застал свою сожительницу спящей в кровати с мужчиной. Из чувства ревности подсудимый решил убить потерпевшего и нанес ему ножевые ранения, от которых он скончался.

Суд приговорил ревнивца к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.