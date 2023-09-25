Житель Петрозаводска получил компенсацию за разваленное в МВД дело об избиении

Верховный суд не смог выявить причины, по которым не проводились следственные действия, и присудил пострадавшему компенсацию.

Житель Петрозаводска, страховой агент, с 2019 года пытался добиться наказания для двух братьев-предпринимателей, которые его избили в автосервисе и отобрали деньги. Но в 2023 году суд оценил только ущерб от волокиты по данному делу в 20 тысяч рублей. Об этом пишет «Фактор News».

Инцидент произошел 24 мая 2019 года. После избиения страховой агент у отправился в больницу, а потом — в полицию. Его заявление по факту причинения телесных повреждений и хищения денег было зарегистрировано. Тогда полицейские сработали молниеносно: уже через два часа после стычки братья сидели в отделе и давали объяснения оперуполномоченному.

«Казалось бы, ситуация простая: из человека выбивали долг, неважно, реальный или мнимый, нанесли ему увечья, отобрали деньги. Подозреваемые установлены и найдены, произошедшего не отрицают, деньги у них изъяты, имеются свидетели и даже видеозапись инцидента. Не дело, а мечта. Но не все мечты сбываются…», — пишет «Фактор News».

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