Житель Петрозаводска попал в больницу после перепалки в магазине Приладожья

Двое покупателей устроили драку посреди магазина в городе Сортавала.

В минувшие выходные ранним утром в одном из сортавальских магазинов сработала тревожная сигнализация, сообщили в Росгвардии. Два посетителя поругались, сначала на словах, а потом в ход пошли кулаки. В результате была разбита витрина помещения.

Для одного из участников, 33-летнего петрозаводчанина, из-за кровоподтеков на лице пришлось вызвать бригаду скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали для дальнейшего обследования и оказания помощи в стационаре.

Второго зачинщика конфликта, 35-летнего местного жителя, передали представителям патрульно-постовой службы полиции.