Житель Петрозаводска попал в больницу после перепалки в магазине Приладожья

Двое покупателей устроили драку посреди магазина в городе Сортавала.
В минувшие выходные ранним утром в одном из сортавальских магазинов сработала тревожная сигнализация, сообщили в Росгвардии. Два посетителя поругались, сначала на словах, а потом в ход пошли кулаки. В результате была разбита витрина помещения.
Для одного из участников, 33-летнего петрозаводчанина, из-за кровоподтеков на лице пришлось вызвать бригаду скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали для дальнейшего обследования и оказания помощи в стационаре.
Второго зачинщика конфликта, 35-летнего местного жителя, передали представителям патрульно-постовой службы полиции.
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