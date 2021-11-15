Житель Петрозаводска попался на даче взятки должностному лицу

Следком возбудил уголовное дело против 33-летнего жителя Петрозаводска, пытавшегося с помощью взятки нарушить режим домашнего ареста, сообщили в пресс-службе комитета.

Следователи Петрозаводска возбудили уголовное дело в отношении 33 — летнего местного жителя, подозреваемого в даче взятки должностному лицу.

Следствие установило, что 2 декабря 2021 года подозреваемый, находившейся под домашним арестом в Петрозаводске и обязанный круглосуточно носить электронные браслеты, передал должностному лицу УФСИН первую часть взятки в сумме 15 тысяч рублей. Общий размер взятки не превышал 75 тысяч рублей. Деньги предназначались за отсутствие контроля перемещений подозреваемого, что позволило бы ему фактически нарушать режим домашнего ареста.

В настоящее время подозреваемый взят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.