Житель Петрозаводска попался на краже трех машинок для стрижки волос

Как выяснилось, молодой человек украл их не для того, чтобы стричься, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступила информация о краже в одном из офисов города. Неизвестный взял ноутбук, игровую приставку и три машинки для стрижки волос. Ущерб превысил 26 тысяч рублей.



Спустя некоторое время со стойки администрации одного из ветеринарных центров города кто-то похитил 7,5 тысячи рублей.



По горячим следам установлено, что к преступлениям причастен один и тот же человек. Им оказался 29-летний петрозаводчанин.



Молодой человек во всем признался и добровольно выдал полицейским часть краденого. Некоторые вещи он успел продать, а деньги потратить на алкоголь.



Возбуждено уголовное дело, рассказали в МВД Карелии.