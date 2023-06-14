Житель Петрозаводска попался на краже трех машинок для стрижки волос

Как выяснилось, молодой человек украл их не для того, чтобы стричься, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Петрозаводска поступила информация о краже в одном из офисов города. Неизвестный взял ноутбук, игровую приставку и три машинки для стрижки волос. Ущерб превысил 26 тысяч рублей.
Спустя некоторое время со стойки администрации одного из ветеринарных центров города кто-то похитил 7,5 тысячи рублей.
По горячим следам установлено, что к преступлениям причастен один и тот же человек. Им оказался 29-летний петрозаводчанин.
Молодой человек во всем признался и добровольно выдал полицейским часть краденого. Некоторые вещи он успел продать, а деньги потратить на алкоголь.
Возбуждено уголовное дело, рассказали в МВД Карелии.
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