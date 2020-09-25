Житель Петрозаводска попросил ГИБДД доделать пешеходный переход (ВИДЕО)

Петрозаводчанин попросил оборудовать пешеходный переход на Древлянке у дома №31/1 по Лососинскому шоссе.

Житель Петрозаводска Михаил прислал в "Столицу на Онего" видео, на котором рассказал о ситуации с пешеходным переходом в микрорайоне Древлянка на Лососинском шоссе.

Автор видео отметил, что жители домов, расположенных с нечетной стороны от Лососинского шоссе не имеют возможности безопасно переходить дорогу.

Дело в том, что на самом Лососинском шоссе оборудован регулируемый пешеходный переход, с четной стороны на дублере тоже есть пешеходный переход с разметкой, катафотами и "лежачими полицейскими", а вот дорога-дублер со стороны нечетных домов никак не оборудована для пешеход. Хотя по этому участку пути проходят сотни людей, в том числе большое количество школьников.

Петрозаводчанин просит ГИБДД сделать продолжение пешеходного перехода и дороге возле дома №31/1 по Лососинскому шоссе.

Ранее сообщалось, что родители учащихся школы №46 просят вернуть им пешеходный переход на бульваре Интернационалистов, который стерли по решению ГИБДД.