Житель Петрозаводска попытался продать запчасть мошеннику и лишился денег

Очередной житель Карелии отдал свои деньги интернет-мошенникам, сообщили в МВД.

В отдел петрозаводской полиции обратился 24-летний горожанин. Он сообщил, что неизвестные обманом похитили у него деньги. Об этом информирует МВД.

Молодой человек пояснил, что в Интернете разместил объявление о продаже запчасти для автомобиля "Ford Focus".

"Потенциальный покупатель" откликнулся на публикацию. В ходе переписки собеседник обозначил свои намерения приобрести товар. Обговорив все детали сделки, петрозаводчанину была отправлена ссылка якобы для оплаты товара. Заявитель перешёл по ней, ввёл реквизиты своей банковской карты. С его счёта произошло списание 4 тыс. рублей. Сам "покупатель" перестал выходить на связь.

Ранее сообщалось, как "логопед" и "продавец запчастей" оставили без денег двух жителей Карелии.