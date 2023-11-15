Житель Петрозаводска попытался уйти незамеченным после того, как открыл и выпил банку пива

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя, испортившего товар.

В минувший вторник, 14 ноября, карельские росгвардейцы трижды выезжали на сработку тревожных кнопок. Об этом сообщили вы пресс-службе Росгвардии республики.

Так, в Сегеже на улице Ленина 22-летний местный житель попался на краже товара в магазине. Похожий случай был зафиксирован на бульваре Советов — там сегежанин 38 лет совершил кражу. Сумма ущерба составила около 3 тысяч рублей.

А 30-летний мужчина в одном из гипермаркетов Петрозаводска совершил порчу товара — открыл банку пива и выпил содержимое. А после попытался уйти незамеченным.

Все нарушители были задержаны патрулями Росгвардии и переданы полиции для дальнейшего разбирательства.