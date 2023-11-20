Житель Петрозаводска попытался украсть куртку и стал фигурантом уголовного дела

За попытку украсть куртку петрозаводчанину грозит до двух лет лишения свободы.

В полицию Петрозаводска поступило сообщение о злоумышленнике, который пытался украсть из спортивного магазина одежду стоимостью почти 17 тысяч рублей.

Полицейские прибыли на место и выяснили обстоятельства инцидента. Там продавец заметил, как некий мужчина выносит из зала куртку, не заплатив за неё. Работник остановил мужчину и вызвал полицию. Неизвестный бросил товар и убежал.

Сотрудники уголовного розыска установили причастного к краже — им оказался 35-летний местный житель, ранее судимый за подобные преступления. Оперативники выяснили, где он находится, задержали его и допросили. Мужчина во всем признался.

За покушение на кражу фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.