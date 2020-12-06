Житель Петрозаводска попытался вынести из магазина полный рюкзак сыра

Мужчина напихал в рюкзак продуктов на четыре тысячи рублей, но платить за них не собирался, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Днем 5 декабря в одном из гипермаркетов Петрозаводска сработала тревожная сигнализация. На место был направлен дежурный наряд.

Работники торгового заведения сообщили, что при попытке пронести мимо кассы сыр и несколько пачек масла был замечен молодой человек. Злоумышленник спрятал похищенное в рюкзак.

Ущерб составил более четырех тысяч рублей. Задержанный, 20-летний петрозаводчанин, передан в полицию.