Житель Петрозаводска попытался вынести из магазина полный рюкзак сыра

Мужчина напихал в рюкзак продуктов на четыре тысячи рублей, но платить за них не собирался, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.
Днем 5 декабря в одном из гипермаркетов Петрозаводска сработала тревожная сигнализация. На место был направлен дежурный наряд.
Работники торгового заведения сообщили, что при попытке пронести мимо кассы сыр и несколько пачек масла был замечен молодой человек. Злоумышленник спрятал похищенное в рюкзак.
Ущерб составил более четырех тысяч рублей. Задержанный, 20-летний петрозаводчанин, передан в полицию.
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