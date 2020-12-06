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Житель Петрозаводска попытался вынести из магазина полный рюкзак сыра

Новости. Происшествия
14:14, 07 Декабря 2020
фото: © shutterstock.com
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Мужчина напихал в рюкзак продуктов на четыре тысячи рублей, но платить за них не собирался, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Днем 5 декабря в одном из гипермаркетов Петрозаводска сработала тревожная сигнализация. На место был направлен дежурный наряд.

Работники торгового заведения сообщили, что при попытке пронести мимо кассы сыр и несколько пачек масла был замечен молодой человек. Злоумышленник спрятал похищенное в рюкзак.

Ущерб составил более четырех тысяч рублей. Задержанный, 20-летний петрозаводчанин, передан в полицию.

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Комментарии

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кир
2020-12-07 17:20:10
Леопольд и юзера - одна сатана. Два бездельника в законе. :)
Ткачев
2020-12-07 16:04:26
Крупные продуктовые сети начали фиксировать увеличение числа краж из магазинов: в отдельных случаях показатель вырос на 25% год к году. Всего на потери может приходиться до 9% оборота. Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что рост краж связан с падением доходов населения.
кир
2020-12-07 14:26:33
Мне нравится работник охраны супермаркета. Всегда подтянутый, подвижный работает всю смену на ногах. У него трудно вынести что-то без оплаты. :)
Leopol'd
2020-12-07 15:44:39
кир, себя нахваливаешь?
User
2020-12-07 15:56:26
Leopol'd, напарнику признаётся... :)
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