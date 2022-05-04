Житель Петрозаводска потерял банковскую карту, ее нашли и списали все деньги

Полиция Петрозаводска возбудила уголовное дело против жителя города, который нашел на улице банковскую карту и с ее помощью накупил продуктов.

Об этом сообщили в МВД Карелии.

Розыск преступника начался после того, как в полицию обратился владелец банковской карты.

По его словам, он выронил ее, когда гулял с детьми на улице. Пропажа обнаружилась только вечером, когда с карты уже было списано почти 7 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что деньгами со счета воспользовался другой житель города, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности. Он признался, что нашёл карту на улице и сразу отправился по магазинам, приобрёл спиртное и закуску.

Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде.