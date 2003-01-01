Житель Петрозаводска потерял почти 2 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях

Мужчина лишился крупной суммы денег в надежде улучшить своё финансовое положение.
49-летний житель Петрозаводска лишился 1 млн 978 тысяч рублей, стремясь заработать на инвестициях, сообщили в МВД Карелии.
Мужчина указал свой номер телефона на сайте некой «биржи», после чего с ним связались мнимые брокеры и провели видеоконференцию о способах заработка на онлайн-рынке.
— Через мобильное приложение он начал переводить деньги так называемым «обменникам» — людям, якобы конвертирующим валюту. Затем на экране возникали суммы в долларах, внесённые на электронный счёт. При выгодном курсе можно было выводить денежные средства обратно на карту. Такую иллюзию создали лжеинвесторы, — пояснили в ведомстве.
Когда петрозаводчанин решил вывести «заработанные» им несколько тысяч долларов, ему отправили «налоговой код». После того, как он продиктовал цифры собеседникам, те заявили, что номер назван неправильно, а счёт заблокирован.
Для того, чтобы вернуть доступ к «деньгам», мужчина был вынужден действовать через посредника — бенефициара, которым согласился стать его приятель.
— В дальнейшем мужчин смутило требование «специалистов» продемонстрировать на видео личный кабинет банка. Отказ привёл к отмене сделки. Чуть позже на электронную почту гражданина пришло странное письмо с обвинениями в нелегальной деятельности, после чего он понял, что общался с аферистами, а «прибыль» оказалась ненастоящей. Несмотря на то, что за пару месяцев инвесторской деятельности петрозаводчанин смог вывести 45 000 рублей, попавшая в руки злоумышленников сумма оказалась в разы больше — 1 978 000 рублей, — рассказали в полиции.
Теперь в отношении киберпреступников, обманувших жителя Карелии, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Ранее двое петрозаводчан перевели мошенникам более 255 тысяч рублей, также надеясь разбогатеть на инвестициях.