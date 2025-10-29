Житель Петрозаводска потерял почти 5 млн рублей на фиктивных инвестициях

57-летний житель Петрозаводска перевел мошенникам 4,8 миллиона рублей, поверив в обещания высокой доходности на онлайн-бирже.
В течение 13 месяцев неизвестные, представлявшиеся финансовыми консультантами, убеждали петрозаводчанина инвестировать в продажу нефти, газа и драгоценных металлов. Мужчина выполнял их указания и переводил деньги на счета физических лиц, будучи уверенным, что пополняет свой брокерский счет. Когда он попытался вывести предполагаемую прибыль, сделать это не удалось.
Ущерб составил более 4 845 000 рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершённом в особо крупном размере, сообщает полиция Карелии.
Полиция Карелии предупреждает: аферисты нередко предлагают гражданам крупную прибыль в краткие сроки. Злоумышленники могут размещать в интернете рекламу биржи, выкладывать поддельные восторженные отзывы на сайтах, а также связываться через мессенджеры со случайными пользователями сети. Нужно помнить о том, что сфера инвестиций требует определённых специальных знаний. Пользуясь неосведомлённостью жертв в этих вопросах, аферисты убеждают введённых в заблуждение граждан переводить деньги на сторонние счета. Однако, как правило, никакая прибыль в подобных ситуациях не поступает, а деньги уходят мошенникам.