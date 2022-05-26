Житель Петрозаводска повадился обчищать сельский магазин в Карелии

Полицейские республики раскрыли кражи в магазинах региона.

Как сообщили в МВД Карелии, полиция раскрыла несколько краж, совершенных в разных районах республики.

Так, в Кондопожском районе две кражи в разное время совершил один и тот же человек. В марте и апреле 2022 года житель Петрозаводска дважды приезжал в торговую точку и дважды покидал ее с неоплаченными товарами. С похищенным добром — алкоголем, продуктами питания, средствами гигиены — он возвращался в столицу Карелии. Общий ущерб составил более 8 тысяч рублей.

А в Сегеже местный житель попытался вынести из магазина бутылку водки. На выходе его перехватили работники организации, которым он вынужден был отдать алкоголь. Но через некоторое время сегежанин вновь заглянул в знакомый магазин и довершил начатое. Ущерб составил более 600 рублей.

Оба подозреваемых оказались ранее судимы. Возбуждены уголовные дела, проверяется причастность фигурантов к другим кражам, совершенным в республике.