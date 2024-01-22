Житель Петрозаводска поверил в крупную компенсацию и лишился сбережений

Обещания несуществующих компенсаций - одна из мошеннических схем, сообщили в полиции.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 76-летнего пенсионера, которого обманули телефонные аферисты.

Мужчина рассказал, ему позвонил неизвестный и представился руководителем одного из ведомств. Он попросил пенсионера подтвердить возраст, сферу деятельности и трудовой стаж. Когда петрозаводчанин сообщил, что проработал 55 лет, звонивший сообщил, что за это полагается материальная компенсация более 1,6 млн рублей. Для получения этой суммы требовалась оплата пошлин 90 тысяч рублей.

Пенсионер перечислил свои сбережения и стал ждать компенсацию. Деньги должны были поступить в отделение связи, но когда мужчина обратился туда, ему посоветовали написать заявление в полицию.

В полиции предупредили: «Если вам поступают звонки от неизвестных, не доверяйте всему, что слышите».

По вопросам материальных компенсаций в полиции посоветовали обращаться в соответствующие организации, так как одна из мошеннических схем — обещания несуществующих компенсаций.