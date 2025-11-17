Житель Петрозаводска, повторно судимый за вождение в пьяном виде, сам попросил отправить его в колонию

Суд Петрозаводска 11 ноября удовлетворил ходатайство о замене принудительных работ на реальный срок лишения свободы для местного жителя, неоднократно судимого за вождение в нетрезвом состоянии, который сам захотел отбывать наказание в колонии.

39-летний житель Петрозаводска Афлан был впервые привлечен к ответственности за пьяную езду в апреле 2019 года, когда суд назначил ему 200 часов принудительных работ. В июне 2024 года он получил условный срок за вымогательство и поджог, а уже в августе 2024 года снова был задержан за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, за что получил 1,4 года принудительных работ.

Находясь в исправительном центре, мужчина нарушил режим отбывания наказания, вернувшись после свидания с семьей в нетрезвом состоянии. Администрация учреждения направила в суд представление о замене оставшихся 4 месяцев принудительных работ на реальный срок лишения свободы, сообщает Фактор.

При этом подсудимый сам выразил желание отбывать наказание в колонии-поселении, несмотря на попытки адвоката найти обстоятельства для его защиты. Судья Оксана Тарлыкова удовлетворила ходатайство, а мужчина был взят под стражу в зале суда в связи с непогашенной судимостью за предыдущее преступление.

