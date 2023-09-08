Житель Петрозаводска пожаловался на горожанок, не соблюдающих технику безопасности

Мужчина прислал фото в один из местных пабликов.

В петрозаводском паблике Ключевая | Новости района 9 сентября появился пост, предложенный жителем района. Он выразил обеспокоенность поведением горожанок.

Горожанин приложил фотографии, на которых видно, как девушка с двумя детьми находится на площадке прямо под знаком «Опасная зона», который гласит о том, что проход запрещен.

«Детская площадка у ТЦ „Десяточка“. Гуляют мамочки с детьми и на все им наплевать. Если что случится, к кому претензии будут?», — написал житель Ключевой.