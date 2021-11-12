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Житель Петрозаводска познакомился в соцсетях с девушкой и остался без денег

Новости. Криминал
12:23, 01 Декабря 2021
фото: © shutterstock.com/Natee Meepian

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Попытка сходить на первое свидание в кино со знакомой из соцсети закончилась для петрозаводчанина списанием с карты крупной суммы.

Как сообщили в МВД Карелии, 30-летний житель карельской столицы обратился в полицию и рассказал, что с его счета похищены деньги. Он пояснил, что в одной из социальных сетей с ним познакомилась девушка. В ходе переписки она настояла на личной встрече и предложила на первом свидании провести время в кино. Петрозаводчанин согласился. Собеседница отправила ему ссылку якобы для покупки билетов. Молодой человек перешел по ней, думая, что это сайт известного кинотеатра, ввел реквизиты банковской карты, в том числе пароль подтверждения из СМС. Однако сайт сообщил об ошибке. Тогда житель карельской столицы обратился в техподдержку по реквизитам, указанным на сайте. В ответ «менеджер» отправил ему другую ссылку. Горожанин вновь повторил несложные манипуляции, и с его карты произошло списание в размере 20 000 рублей. А новая знакомая перестала выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Полиция Карелии в очередной раз призывает жителей региона быть бдительными при общении в сети Интернет.

«Не переходите по подозрительным ссылкам, отправленным незнакомцами в социальных сетях и мессенджерах. Не вводите на непроверенных ресурсах персональные данные, реквизиты банковских карт, а также парольную информацию и коды из СМС», — предупреждают в МВД Карелии.

Ранее житель Петрозаводска посмотрел видео и фото щенка вельш-корги и лишился 15 тысяч рублей.

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Комментарии

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кир
2021-12-01 13:33:15
Новую религию придували индусы.© Даже на улице все поклоняются телефону и бормочут ему разные молитвы. :)
Гость
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