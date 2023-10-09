Житель Петрозаводска предупредил пешеходов о портале в ад

Неравнодушный петрозаводчанин сообщил горожанам об опасности на улице Путейская.

Как сообщил постоянный пользователь паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» Олег Попов, на улице Путейская безопасности участников дорожного движения угрожает открытый люк.



«Дорога к бане на улице Путейская. Пятый поселок. Дыра на обочине. Берегите себя», — написал петрозаводчанин.



Напомним, ранее мы сообщили о том, что с 20.00 часов 11 октября до 06.00 часов 12 октября власти запретят движение машин по понтонному мосту через Соломенный пролив.