Житель Петрозаводска предупредил пешеходов о портале в ад

Неравнодушный петрозаводчанин сообщил горожанам об опасности на улице Путейская.
Как сообщил постоянный пользователь паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» Олег Попов, на улице Путейская безопасности участников дорожного движения угрожает открытый люк.
«Дорога к бане на улице Путейская. Пятый поселок. Дыра на обочине. Берегите себя», — написал петрозаводчанин.
Напомним, ранее мы сообщили о том, что с 20.00 часов 11 октября до 06.00 часов 12 октября власти запретят движение машин по понтонному мосту через Соломенный пролив.
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