Мужчина призвал организовать мероприятие до наступления холодов.
Житель Петрозаводска пригласил горожан на уборку Французского пруда. Пост появился в сообществе
По словам мужчины, Французский пруд в Зарецком парке совсем обмелел, обнажив автопокрышки, бутылки, пластик, бревна и даже тележку для покупателей.
Планируется этой осенью субботник по очистке пруда? Всегда принимаю в нем участие. Администрация, организуйте мероприятие до наступления холодов, пока воды в пруду мало. Уверен, неравнодушных участников соберется достаточно. Давайте вместе сделаем наш город чище
— написал автор публикации.
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