Мужчина призвал организовать мероприятие до наступления холодов.

Житель Петрозаводска пригласил горожан на уборку Французского пруда. Пост появился в сообществе Весь Петрозаводск | Карелия.

По словам мужчины, Французский пруд в Зарецком парке совсем обмелел, обнажив автопокрышки, бутылки, пластик, бревна и даже тележку для покупателей.

Планируется этой осенью субботник по очистке пруда? Всегда принимаю в нем участие. Администрация, организуйте мероприятие до наступления холодов, пока воды в пруду мало. Уверен, неравнодушных участников соберется достаточно. Давайте вместе сделаем наш город чище

— написал автор публикации.