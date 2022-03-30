Житель Петрозаводска приговорен к 12,5 годам колонии за разврат девочек-подростков

В столице Карелии 27-летний мужчина признан виновным в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних в Сети.

Суд Петрозаводска вынес приговор 27-летнему мужчине, обвиняемому в совершении развратных действий в отношении подростков, распространении порнографических материалов среди несовершеннолетних, их приобретении и хранении. Он получил 12 лет 6 месяцев колонии строгого режима. Об этом сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что петрозаводчанин с 2019 по 2020 год создавал страницы в сети Интернет под вымышленным именем в популярных среди подростков социальных сетях. Он знакомился с несовершеннолетними девочками. Используя возраст потерпевших, их беспомощное состояние, подсудимый путем переписки побуждал их к совершению различных развратных действий с применением фотосъемки. По его просьбе подростка присылали ему свои порнографические фото. В дальнейшем он рассылал фотографии другим пользователям соцсети сети.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, житель Карелии отправил интимное фото 15-летней девушке и стал фигурантом уголовного дела.