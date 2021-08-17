Житель Петрозаводска пришел в бар повидаться с другом и получил перелом черепа

Мужчина в Петрозаводске вступился за честь знакомой, отдыхавшей в ночном баре, но не разобрался в ситуации и травмировал случайного прохожего, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Петрозаводска возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения лёгкого вреда здоровью. По версии дознания, 23-летний подозреваемый нанёс травмы местному жителю.

Июльской ночью 28-летний петрозаводчанин зашёл в один из городских баров, чтобы повидаться с другом, а под утро направился домой. На улице к нему подбежал неизвестный, ударил кулаком по лицу и скрылся. Потерпевшему понадобилась медицинская помощь: врачи диагностировали перелом.

Инцидент зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения, с помощью записей полицейские установили личность подозреваемого. Он дал признательные показания и рассказал, что той ночью в баре отдыхала его знакомая. Она позвонила ему и сказала, что поругалась с одним из посетителей заведения. Молодой человек поспешил на помощь, но не разобрался в ситуации и напал на случайного прохожего.

Фигурант уголовного дела раскаялся в содеянном. Теперь его может ждать лишение свободы сроком до двух лет.